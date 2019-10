Le diplomazie di Italia e Bulgaria celebrano i 140 anni dall’avvio delle relazioni

Nel 2019 ricorrono i 140 anni dall’avvio delle relazioni diplomatiche fra Italia e Bulgaria. La storia di queste relazioni iniziò il 3 luglio 1879 quando Domenico Brunenghi venne accreditato presso il principe Alessandro I di Bulgaria in qualità di reggente l’agenzia e Consolato in Sofia. Da allora sono stati 36 i diplomatici italiani che, a vario titolo, hanno ricoperto l’incarico di Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia a Sofia. Tra gli eventi organizzati per celebrare questo importante anniversario vi è stato un Convegno internazionale di storici organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Sofia in collaborazione con l’Istituto di Studi Balcanici e Centro di Tracologia dell’Accademia Bulgara delle Scienze (ISB&CT-ABS) nel quadro del suo progetto di ricerca con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre.

Il Convegno si è tenuto a Sofia il 27 settembre 2019 dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 presso il GrandHotel Sofia (Ul. Gen. Gurko, 1). I lavori, svolti in bulgaro e in italiano, hanno fornito l’occasione per approfondire alcuni aspetti storici delle relazioni bilaterali fra i due Paesi a partire dal 1879 ad oggi grazie al contributo di illustri studiosi italiani e bulgari. Le celebrazioni continuano per tutto il 2019 con incontri e dibattiti.

Sono intervenuti Arianna Arisi Rota (Professore ordinario, Università di Pavia), Stefano Baldi (Ambasciatore d’Italia a Sofia), Alberto Basciani (Professore associato, Università Roma Tre), Antonio D’Alessandri (Ricercatore, Università Roma Tre), Penka Danova (Professoressa associata, ISB&CT-ABS), Svetlozar Eldarov (Professore ordinario, ISB&CT-ABS), Francesco Guida (Professore ordinario, Università Roma Tre), Daria Karaptekova (Professoressa associata, Università di Sofia), Alexandre Kostov (Professore ordinario,ISB&CT-ABS), Luciano Monzali(Professore ordinario, Università di Bari),Ivaylo Nachev(Assistente, ISB&CT-ABS), Kiril Topalov (Professore ordinario, Università di Sofia).

Fra le tematiche affrontate figurano: “Bulgari e italiani dal Risorgimento alla Prima guerra mondiale”, “Le relazioni economiche tra l’Italia e Bulgaria (1879-1989)”, “Diplomatici italiani a Sofia dal 1879 ad oggi”, “La diplomazia italiana a Sofia nel primissimo secondo dopoguerra”. Al Convegno si accompagnano anche altre due importanti iniziative che sono state realizzate in occasione dell’anniversario. Si tratta di una mostra con Fotografie d’epoca, realizzata dall’Ambasciatore . Stefano Baldi, nella quale i 140 anni vengono ripercorsi attraverso immagini che mettono in luce le varie fasi che hanno caratterizzato le relazioni diplomatiche fra Italia e Bulgaria. La mostra, esposta per la prima volta nel corso del Convegno, sarà poi fatta circolare in altre città ed istituzioni bulgare. Durante il Convegno è stato inoltre presentato un volume dal titolo “Storia delle Relazioni Diplomatiche tra Italia e Bulgaria attraverso i documenti diplomatici italiani” realizzato per l’occasione. Nel libro sono contenuti una selezione dei documenti diplomatici inviati dalla o all’Ambasciata d’Italia a Sofia che sono stati già ufficialmente pubblicati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale italiano. Il volume presenta una straordinaria ricchezza di informazioni e permette di avere un quadro approfondito degli eventi che hanno caratterizzato i rapporti fra i due Paesi. Il Convegno e le altre iniziative sono state realizzate con il gentile sostegno di Unicredit Bulbank e di Generali e con la collaborazione di Alitalia.