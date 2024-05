Vincenzo Marinese è il nuovo presidente della Fondazione di Venezia

Vincenzo Marinese, vicepresidente di Confindustria, è il nuovo presidente della Fondazione di Venezia. A nominarlo il consiglio generale dell’ente, nell’ambito di una seduta che ha visto anche l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2023 e la nomina di tre Consiglieri di Amministrazione e Generali. Si tratta di Anna Saetta, prorettrice vicaria dell’Università Iuav di Venezia, nel consiglio generale, e, per il Cda, di Agar Brugiavini, docente di Economia Politica a Ca’ Foscari, e del già prefetto di Venezia Carlo Boffi Farsetti (questi ultimi erano già presenti in Fondazione come consiglieri generali).

Nel dettaglio, il Bilancio Consuntivo 2023 si è chiuso con un aumento del patrimonio netto della Fondazione di circa 900 mila euro, passando da 364,2 a 365,1 milioni. L’avanzo di esercizio ammonta a 4,5 milioni di euro, con un incremento del 4,4 per cento rispetto alle previsioni del DPP (Documento Programmatico Previsionale) e del 74,6 per cento rispetto al 2022.

Le erogazioni per il territorio deliberate nel 2023 hanno superato i 5,43 milioni di euro. In particolare, il 34 per cento è andato a sostenere il settore Educazione, istruzione e Formazione, il 29 per cento quello dell’Arte, attività e beni culturali, il 24 per cento altri settori rilevanti per lo sviluppo sociale ed economico dell’area metropolitana e quasi il 13 per cento è andato alla Ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto riguarda le modalità di erogazione, il 41 per cento degli interventi è stato realizzato direttamente dalla Fondazione di Venezia o attraverso la Fondazione M9, il 28 per cento in partnership con altri soggetti, mentre la modalità dei contributi e delle donazioni ha interessato il 31 per cento degli interventi.