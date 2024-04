Il Gruppo Grimaldi si consolida in Cina: nuova sede nel grattacielo più alto della vecchia Shanghai

Il Gruppo Grimaldi consolida la propria presenza in Estremo Oriente: giovedì 18 aprile c’è stata l’apertura della nuova sede della Grimaldi Shipping Agency Shanghai, agenzia della holding napoletana in Cina. I nuovi uffici di Grimaldi Shanghai (inaugurati alla presenza di Diego Pacella, Ad del Gruppo, Amelia Grimaldi e Luigi Pacella Grimaldi, Euromed & Far East/Europe Line Manager) si trovano nel Sinar Mas Plaza, il grattacielo più alto della città vecchia, da cui si può godere una vista sul Bund e Pudong, simboli della capitale economica cinese.

L’Agenzia, che consta al momento di un team di 15 persone dirette dal General Manager Francesco Zhou, è stata costituita lo scorso anno allo scopo di assistere al meglio la clientela del Gruppo Grimaldi. Si occupa di rappresentare il gruppo partenopeo in Cina, curando in particolare i rapporti con le case automobilistiche nazionali.

È infatti dal 2022 che, in risposta ad una crescente domanda di trasporto da parte dei principali produttori di veicoli, il gruppo armatoriale italiano impiega le sue moderne navi su collegamenti regolari da e per l’Estremo Oriente.

Attualmente il Gruppo collega la Cina al Mediterraneo, al Nord Europa e all’Africa Occidentale con scali regolari nei porti di Shanghai e Tianjin, ma anche Yantai, Lianyungang e Xiamen.