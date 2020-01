Il teatro San Carlo tra i cento ambasciatori d’Italia: oggi in Senato la consegna del premio

Si svolgerà oggi giovedì 16 gennaio alle ore 16.30 nella sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, la cerimonia ufficiale per la consegna del “Premio 100 Ambasciatori Nazionali”. L’evento è organizzato dall’Associazione “Liber”, in collaborazione con l’editore Riccardo Dell’Anna. Il Premio 100 Ambasciatori Nazionali è dedicato a Comuni e Aziende di tutte le regioni italiane che per il loro operato rappresentano esempi virtuosi per il nostro Paese. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali del Senato WebTV3 e YouTube3.

Per seguire la diretta, cliccare su uno dei seguenti link e scegliere il canale n. 3: http://webtv.senato.it/webtv_live; https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano.