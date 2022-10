Imprese 4.0, Graded al Digital Italy Summit 2022

Accelerare la trasformazione digitale nelle imprese: Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, ha preso parte, presso il Centro Congressi Roma Eventi, al Digital Italy Summit 2022, settima edizione dell’evento che si è affermato nel corso degli anni come il più autorevole Forum in cui Imprese, Governo, Pubblica Amministrazione, Università e Centri di Ricerca si confrontano sulle strategie per accelerare i processi di innovazione del Paese. La struttura del Summit, intitolato “IL VERDE, IL BLU e il PNRR” richiamando il titolo del libro del professor Luciano Floridi, e articolata sulle missioni del PNRR, è stata suddivisa in sei aree tematiche: “Sessione di Apertura“; il “Cybersecurity Summit“; il “Blue & Green Transition Summit“; il “CIO Panel“; il “PA Summit“; il “The Innovation and Telco Summit“.

La nostra società ha partecipato con Gennaro Ardolino, Digital Innovation & ICT Manager in Graded, alla sessione sulla Cybersecurity, che ha acceso i riflettori su una serie di temi di grande attualità per le aziende impegnate nel percorso di trasformazione digitale quali la messa in sicurezza del cloud, delle reti, degli ambienti IoT e della supply chain, come ottimizzare Detection & Incident Response con l’intelligenza artificiale per ridurre i tempi, le modalità per ripensare identità digitale e innovazione Zero Trust degli approcci IAM, come si sta evolvendo il SOC nell’era dell’AI e dei Big Data.

“Un’occasione di confronto e condivisione sulle tendenze e le tecnologie innovative dal quale è emerso che la condivisione di informazioni tra enti e imprese, la formazione continua e una corretta postura cyber resiliente sono azioni necessarie da mettere in campo per fronteggiare la crescente minaccia del cybercrime”, spiega Ardolino.