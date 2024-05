L.elettorale, Meloni: non contraria a preferenze, anzi

Milano, 8 mag. (askanews) – “Sono convinta che faremmo un buon servizio alla nazione se accompagnassimo questa riforma con una legge elettorale che ricostruisca il rapporto eletto-elettore e che consolidi la democrazia dell’alternanza. Credo di essere stata la presidente dell’unico partito che ha avuto il coraggio di presentare emendmenti che introducevano la preferenza per l’eelzione dei parlamentari. Non sono mai stata contraria, anzi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando al convegno sul premierato in corso alla Camera.

“La debolezza del Parlamento è stata figlia di questo: cambia inevitabilmente se dipendi dal cittadino che ti ha eletto o dal segretario di partito che ti indica. Poi possiamo discutere se cambia meglio o peggio, sulle degenerazioni che spesso sono legate alla ricerca del voto di preferenza, dei contrappesi, delle correzioni, ma cambia l’approccio. Io sono anche su questo totalmente aperta e disponibile”, ha detto Meloni.