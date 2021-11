L’avvocato napoletano Federico Manna confermato alla guida di Confimprese Campania

Federico Manna, avvocato napoletano ed esperto di diritto societario e d’impresa, è stato confermato alla guida della sezione campana di Confimprese Italia. A decretarlo è stata la tre giorni del Congresso Nazionale di dell’associazione organizzato a Fiuggi con la partecipazione dei ministri Luigi Di Maio e Mara Carfagna, al termine del quale è stato confermato in primis il presidente Guido D’Amico e, a seguire, i dirigenti. Nella stessa sede, Manna è stato quindi nominato anche membro effettivo del Direttivo Nazionale di Confimprese Italia, a conferma della bontà del lavoro già svolto sul territorio. “E’ stato un fine settimana ricco di spunti – ha commentato Manna – a partire dalla gestione del PNRR che darà nuova linfa alla nostra economia. L’Europa ci sta offrendo una magnifica opportunità che dobbiamo saper cogliere, e questa tre giorni ha sancito l’impegno di Confimprese Italia quale parte attiva per la rinascita economica del Paese. Il Sud e la Campania saranno i grandi protagonisti di questa sfida, per uscire dalla pandemia con un nuovo slancio ed una reale capacità di competitività globale. Noi di Confimprese Italia siamo pronti a lavorare, al fianco delle imprese, per il futuro di tutti”.