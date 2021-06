Lega: Salvini, ‘infamia definirmi antisemita, preoccupato da rigurgiti in Ue’ (2)

(Adnkronos) – Riguardo alle critiche che gli vengono mosse per le alleanze della Lega in Europa, soprattutto quella con Marine Le Pen, “Marine non è come suo padre – replica Salvini – ha una diversa cultura e apertura, ha spirito di inclusione e lavora per l’integrazione, nel rispetto di identità e radici diverse. La nostra è un’alleanza basata su un’idea di un’Europa diversa, moderna, solidale e rispettosa di economie, tradizioni e culture, fondata su famiglia, lavoro, innovazione e progresso. L’immigrazione clandestina e di massa, molto spesso da paesi islamici, non aiuta sicuramente”.