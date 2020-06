Lega: Salvini lascia la Sicilia e prosegue tour in Calabria

Palermo, 13 giu. (Adnkronos) – Matteo Salvini lascerà questa mattina, a bordo del traghetto, la Sicilia per raggiungere la Calabria, dove proseguirà il suo tour per l’Italia. Ieri il leader della Lega ha incontrato i pescatori a Porticello (Palermo), poi si è recato a Bagheria, Cefalù, sempre nel palermitano. Per poi raggiungere, nel messinese, Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Nelle ultime tappe l’ex ministro dell’Interno è stato anche contestato da gruppi di cittadini. In serata ha raggiunto Messina, dove ha trascorso la notte, e stamattina alle nove prenderà il traghetto per Reggio Calabria.