Luigi Gubitosi (Tim) alla 5G Academy della Federico II: 4G giunto al suo limite naturale, urgente una nuova rete

“Oggi il tema del momento è quello del 5g, il secondo è quello dei dati”. Lo dice l’amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, nel corso della cerimonia conclusiva della ‘5G Academy’ dell’Università Federico II di Napoli. “La crescita del traffico dati in Italia aumenta del 40/50% all’anno- aggiunge- questo significa che stiamo arrivando al limite naturale del 4g e che ci serve sviluppare rapidamente una nuova rete. Ecco perché è importante sgombrare il campo dalle accuse assurde che si fanno al 5g, anche perché è evidente che non c’è differenza di emissioni tra il 4 e il 5g. Per Gubitosi ”In Europa, tra l’altro, l’Italia è il Paese che ha i limiti più bassi dal punto di vista elettromagnetico che per noi operatori, per inciso, è un costo economico importante”.