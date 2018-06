Domani, giovedì 7 giugno 2018, alle ore 7, presso la sede di Leonardo Company a Pomigliano d’Arco, in viale dell’Aeronautica, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, incontrerà il management dell’azienda per fare il punto sulle nuove strategie del comparto dell’aerospazio in Campania e definire eventuali azioni per il rilancio dei siti di Pomigliano e Nola, in provincia di Napoli. Dopo l’incontro, il ministro risponderà alle domande dei giornalisti.