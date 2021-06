Medio Oriente, Mattarella: “Riprenda processo di pace per soluzione due Stati giusta e negoziata”

“I profondi cambiamenti e le situazioni di crisi che stanno interessando il vicinato comune chiamano oggi i nostri due Paesi a sfide decisive. In tale contesto, formulo l’auspicio che possa essere profuso ogni sforzo per la ripresa del processo di pace in Medio Oriente per giungere ad una soluzione a due Stati giusta e negoziata direttamente tra le parti, in linea con il diritto internazionale e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, unica via per garantire stabilità e sicurezza durature al popolo israeliano ed ai suoi vicini”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Presidente eletto dello Stato di Israele, Isaac Herzog.