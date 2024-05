Michele Gioia responsabile Agricoltura di Fratelli d’Italia in Campania

“Da oggi, grazie al viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Edmondo Cirielli e al senatore Antonio Iannone, farò parte del Dipartimento Nazionale dell’Agricoltura. Sarò uno dei 20 referenti regionali per il comparto agricolo sul territorio nazionale. Un grazie va anche al ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrogida, per aver permesso tutto ciò”. E’ l’annuncio di Michele Gioia, nominato responsabile Agricoltura di Fratelli d’Italia per la Campania.