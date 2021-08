Milano: la statua My Inner Beast donata alla città dallo scultore Galschiot su Subito per 2000 euro

Milano, 16 ago. (Adnkronos) – E’ finita in vendita su Subito.it per 2000 euro la statua ‘My Inner Beast’ realizzata dallo scultore Jens Galschiot e donata alla città di Milano nel novembre del 1993. Un’opera contro il razzismo e l’intolleranza uguale ad altre 19 spedite dall’artista ad altrettante città europee, ma mai esposta dal Comune di Milano che l’ha relegata per una decina di anni in un deposito prima che l’imprenditore Gianni Conti decidesse di acquistarla e di esporla comunque nel suo giardino di 3mila metri quadrati a Cormano, alle porte di Milano.