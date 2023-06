More Dance Studios compie dieci anni, venerdì spettacolo al Teatro Comunale di Caserta

La scuola di danza More Dance Studios compie dieci anni. Questo importante traguardo sarà celebrato con uno spettacolo in programma venerdì 9 giugno alle 20 al Teatro Comunale di Caserta.

La direttrice della scuola che ha sede in via Bernini 16 a Caserta è Rossella Rocciola, docente di discipline coreutiche, insegnante di danza con laurea magistrale presso l’Accademia di Danza di Roma. «Sono molto emozionata. Non potevamo non celebrare questi dieci anni di attività a Caserta. Un traguardo importante», sottolinea la direttrice. «C’è grande fermento – aggiunge – tra gli allievi, saranno loro i veri protagonisti della scena. Quest’anno i nostri meravigliosi allievi si esibiranno attraverso le varie discipline in più quadri: eseguiranno coreografie di repertorio classico, danzeranno le note di Vivaldi che tessono una partitura complessa. Balleranno le canzoni degli anni ‘70 dei leggendari Beatles, e ci faranno immergere nelle culture di tradizione popolare storiche».

E poi aggiunge: «Le piccole ballerine dei corsi propedeutici ci faranno sognare attraverso un viaggio fatto di fate e pirati e di dolci melodie classiche. Un grosso in bocca al lupo alla stella della serata Carolina Santacroce, diplomanda 2023, che corona il suo percorso tersicoreo accompagnata da due icone della danza: Alessandro Macario, étoile del balletto, e Raffaele D’Anna, danzatore televisivo. Solista dello spettacolo l’allieva Raffaela Garofalo, che conclude il suo percorso didattico con sacrificio e forte passione».

La direttrice poi continua: «Questo impegno richiede per loro un vero e proprio lavoro, fatto di precisione, costanza e rigorosa disciplina, perseverando nella ricerca della perfezione, dell’eccellenza del movimento. Il mondo della danza è davvero un mondo speciale!».