Musica, Concerto di Natale 2020 con l’Orchestra Italiana del Cinema

di Marco Milano

Sarà l’Orchestra Italiana del Cinema la protagonista, per la seconda volta, del tradizionale evento benefico delle festività che vedrà calcare le tavole del palcoscenico una serie di ospiti musicali d’eccezione in una performance che andrà in onda il 24 e 25 dicembre su Canale 5. L’Orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennino, accompagnerà, dunque, tutte le voci che si esibiranno durante la serata presentata da Federica Panicucci insieme a Don Davide Banzato. Stelle del firmamento della musica come Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca e Ron, Renato Zero insieme alle star internazionali Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone) e Amy Macdonald (Scozia). Fondata da Marco Patrignani, l’Orchestra Italiana del Cinema è il primo ensemble sinfonico italiano ad essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore. Nata nel 2010 all’interno del Forum Music Village, lo storico studio di registrazione fondato alla fine degli anni Sessanta da quattro pietre miliari della musica da film come Armando Trovajoli, Ennio Morricone, Luis Bacalov e Piero Piccioni, l’Orchestra ha come obiettivo “promuovere in tutto il mondo la straordinaria eredità musicale delle colonne sonore di film sia italiani che internazionali”. L’iniziativa del “Concerto di Natale 2020” ripresa sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, è promossa dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes e per la speciale occasione i due enti promotori si uniscono nel progetto “Insieme facciamo rete per il nostro futuro!”. L’Orchestra Italiana del Cinema che ha pubblicato quest’anno un suggestivo video di ottimismo e speranza lanciando il nuovo hahstag “Tutti Amiamo L’Italia” sulle spettacolari immagini del nostro paese a sostegno della ripresa, alterna alla sua attività principale concertistica, quella della registrazione di colonne sonore originali per il cinema e la televisione e con i maggiori artisti della musica, in questo senso si segnalano quelle per gli ultimi album dei Negramaro (“Contatto”), Renato Zero (“ZeroSettanta”, vol. 1-2-3) e Claudio Baglioni (“In questa storia che è la mia”). Tra i prossimi appuntamenti dell’Orchestra Italiana del Cinema nel 2021 ci sarà il tour con Claudio Baglioni con straordinaria “cartolina” lo scenario di Caracalla a Roma, del Teatro Greco di Siracusa e dell’Arena di Verona.