No Tav, arrestata la storica militante Nicoletta Dosio

Torino, 30 dic. – (Adnkronos) – I carabinieri hanno arrestato nel pomeriggio a Bussoleno la , 73 anni, per scontare la condanna che le era stata definitivamente inflitta alcuni mesi fa assieme ad altri 11 compagni attivi nella difesa della valle per una manifestazione del 2011. A sottolinearlo in una nota l’Usb che spiega: “Nicoletta aveva rifiutato gli arresti domiciliari e per un breve periodo la pena era stata sospesa. Oggi, approfittando delle festività di fine anno, la sospensione è stata revocata e la pena è divenuta esecutiva”.

“Usb esprime piena solidarietà a Nicoletta e al movimento No Tav e invita tutte le proprie strutture a mobilitarsi per la sua liberazione, partecipando alle iniziative delle prossime ore”, si legge nella nota che si conclude: “Nicoletta e tutti i compagni e compagne No Tav devono essere liberati subito, la lotta non si arresta!”.