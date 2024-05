Notte di paura ai Campi Flegrei: sciame sismico nella notte. La scossa più forte di magnitudo 3.37

Torna a tremare l’area dei Campi flegrei, in provincia di Napoli. Un nuovo sciame sismico è iniziato nel corso della notte facendo registrare dall’Osservatorio vesuviano 35 scosse di terremoto. L’evento tellurico più significativo alle 3.37 con magnitudo 3.2 ed epicentro nel bordo orientale della Solfatara a una profondità di 1,6 chilometri. Il secondo più forte si è avuto alle 5.53 con magnitudo 2.9 ed epicentro nella Solfatara a una profondità di 1,4 chilometri. Non si registrano danni a persone o a cose, ma la scossa più forte è stata avvertita nettamente dai residenti non solo di Pozzuoli e Bacoli, ma anche dei quartieri napoletani Fuorigrotta, Agnano, Soccavo, Bagnoli e Pianura. L’ultimo episodio che aveva allarmato la popolazione era avvenuto lo scorso 27 aprile, quando si era registrata una scossa con magnitudo 3.9 individuata nel golfo di Bacoli.