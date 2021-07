Olimpiadi: Scarzella (pres. Fitarco), ‘grande edizione con 2 medaglie, prima volta in 60 anni’

Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – “E’ stata un’Olimpiade incredibile. Sicuramente complicata da vivere a causa del Covid e di tutte queste restrizioni, molto particolare per l’assenza del pubblico e con le prestazioni che hanno subito molte variazioni a causa di un clima molto caldo e umido, con giornate dove invece il vento si è fatto sentire. Nel complesso è stata una grande edizione per l’Italia che, per la prima volta in 60 anni di storia chiude i Giochi con 2 medaglie. Due medaglie che pesano tantissimo”. E’ l’analisi del Presidente della Firarco Mario Scarzella dopo l’argento di Mario Nespoli di oggi.