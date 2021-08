Oropa: Pichetto, ‘Mise emette francobollo dedicato a Santuario’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – Lo Stato italiano ha emesso un francobollo per rendere omaggio al Santuario di Oropa, luogo caro ai piemontesi e perla di arte e spiritualità incastonata tra le cime alpine di questa splendida terra biellese: con questa emissione consegnamo al patrimonio filatelico e culturale del Paese il nostro segno di riconoscenza. E’ quanto dichiara in una nota il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto, nel corso delle celebrazioni per la quinta incoronazione secolare della Madonna di Oropa.