Cardarelli, il pronto soccorso scoppia. Sos a De Luca: si riaprano i presidi di Loreto Mare e San Giovanni Bosco

Il pronto soccorso del Cardarelli A Napoli è sull’orlo della crisi.A denunciare la situazione è il responsabile dipartimento Sicurezza e vivibilità d Forza italia a Napoli, Giuseppe Alviti. “Se le istituzioni perdurano a non riaprire i pronto soccorso degli ospedali Loreto Mare e San Giovanni Bosco – afferma – continueremo ad registrare più aggressioni (ingiustificate )al personale in camice bianco da parte di scellerati esausti sia dalle ore di attesa sia per il disorientamento dell’ ospedale da scegliere in caso di necessità”.

Per Alviti “è il momento che il governatore della regione Campania De Luca sblocchi l’apertura dei pronto soccorso poiché non si muore di solo Covid. Nei prossimi giorni stiamo valutando di scendere in piazza assieme a comitati di cittadini per richiedere la giusta sanità a difesa della cittadinanza tutta e degli stessi medici e infermieri”.