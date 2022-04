“Playa Libre, l’Intelligenza artificiale contro il sovraffollamento in spiaggia

L’intelligenza artificiale per monitorare un possibile inquinamento degli arenili ed evitare il sovraffollamento. Nelle spiagge della Città metropolitana di Cagliari arriva Playa Libre, un sistema di controllo che include sette stazioni prototipo gia’ installate e operative a Cala Mosca, Poetto prima fermata in prossimita’ del Windsurfing Club, Margine Rosso, Kal’e Moru, Solanas, Nora e Cala d’Ostia. Altre quattro saranno collocate a breve alla quarta fermata del Poetto, a La Maddalena spiaggia, Mari Pintau e Cann’e Sisa. “Si tratta di un progetto sperimentale altamente innovativo – spiega il consigliere metropolitano delegato alla Mobilita’ Antonello Floris – che ci consentira’ di monitorare le spiagge dal punto di vista ambientale e di fornire al cittadino e al turista informazioni utili in tempo reale per individuare in anticipo la spiaggia ideale in base alle proprie esigenze”. Il sistema Playa Libre funziona con le stazioni a terra dotate di pannello fotovoltaico e un set di sensori per l’acquisizione dei dati ambientali (temperatura e umidita’ dell’aria, direzione e intensita’ del vento, Uva, fotocamera) e dello stato di occupazione della spiaggia. La visualizzazione, gestione e controllo dei parametri avviene per mezzo di una piattaforma web. Si puo’ verificare in tempo reale il livello di occupazione delle spiagge e i relativi valori rilevati tramite un’apposita applicazione mobile chiamata Playa Libre. L’app, compatibile con iOS e Android, sarà disponibile entro il mese di maggio. In futuro il sistema potra’ essere implementato con l’installazione di Smart Boe per il rilevamento dei parametri dell’acqua.