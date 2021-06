Quirinale: colazione d’onore Mattarella con nuovi cardinali italiani

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha offerto oggi, al Palazzo del Quirinale, la tradizionale colazione in onore dei nuovi cardinali italiani nominati nel Concistoro del 28 novembre 2020: il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi; il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena -Colle Val d’Elsa-Montalcino; il cardinale Mauro Gambetti, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano; il cardinale Silvano Maria Tomasi, arcivescovo titolare di Asolo, nunzio Apostolico; il cardinale Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa pontificia; e il cardinale Enrico Feroci, parroco di Santa Maria del Divino Amore. Erano presenti il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità; monsignor Emil Paul Tscherrig, nunzio apostolico in Italia; e Pietro Sebastiani, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede.