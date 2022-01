Settima fumata nera per il Parlamento in seduta comune allargato ai delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica. Seguendo lo spoglio pubblico in Aula si vede che nessuno ha raggiunto il quorum ma Sergio Mattarella è salito nei consensi oltre i 350 voti. Fdi ha votato per Nordio, Alternativa per Di Matteo, qualche voto anche per Pier Ferdinando Casini, Marta Cartabia, Elisabetta Belloni e Mario Draghi.