Recovery: Draghi,’riforma fisco centrale, serve ampia condivisione politica’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “La riforma del fisco fa parte di quell’insieme di riforme che, sebbene non ricomprese nel perimetro delle azioni previste dal Piano, devono accompagnarne l’attuazione. La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un passaggio della replica alla Camera sul Pnrr.