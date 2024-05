Simone D’Alessandro general manager del Rome Marriott Grand Hotel Flora

Il Rome Marriott Grand Hotel Flora annuncia una significativa novità al suo vertice con l’ingresso di Simone D’Alessandro, 41 anni, nel ruolo di nuovo general manager. Questo storico hotel situato in via Vittorio Veneto si prepara così ad affrontare una nuova fase sotto la guida di D’Alessandro.

Con una solida formazione e un background professionale di rilievo, D’Alessandro ha accumulato esperienze di grande valore, principalmente nella capitale ma non solo. Dopo aver intrapreso la sua carriera nel mondo dell’hôtellerie a soli 28 anni provenendo dall’ambito del food & beverage, ha ottenuto una laurea in economia e gestione di aziende turistiche presso l’Università di Perugia. Successivamente, ha arricchito il suo bagaglio formativo con esperienze di studio presso Les Roches Hotel Management School in Svizzera a Crans-Montana, conseguendo un diploma post laurea, e presso la prestigiosa Ecole Hoteliere de Lausanne, dove nel 2021 ha conseguito un MBA.

Il percorso professionale di D’Alessandro ha avuto inizio con un programma di formazione manageriale di oltre un anno presso il Mandarin Oriental di Londra, rinomato albergo di lusso. Tra gli incarichi di prestigio che ha ricoperto successivamente, spicca quello alla Lungarno Collection di Firenze, di proprietà della famiglia Ferragamo, dove ha operato come corporate food & beverage manager, e all’Hotel Excelsior di Venezia, in veste di director food & beverage.

A Roma, ha guidato con successo il Rocco Forte Hotel De La Ville dal 2019 al 2023, contribuendo anche alla fase di pre-apertura e ristrutturazione. Dopo un breve periodo all’Hotel De Russie, ha incontrato la famiglia Naldi e ha ora assunto la direzione dell’Hotel Flora, portando con sé la sua vasta esperienza nel settore dell’ospitalità di lusso.