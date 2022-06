Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce: sempre più primo partito

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia sale ed è sempre più primo partito. Passi avanti anche del Pd e della Lega. E’ il quadro delineato oggi dal sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto. Se si andasse alle urne, Fratelli d’Italia sarebbe al 23,1%, con un incremento dello 0,3% rispetto. Dietro al partito di Giorgia Meloni sale il Pd, che arriva al 21,3% (+0,1%). Passo avanti analogo per la Lega che ora è al 15,1%. Giù il Movimento 5 Stelle che cede lo 0,4% e scende al 12,5%. Calo anche per Forza Italia che perde lo 0,2% e si attesta al 7,4%. Azione-Più Europa guadagna lo 0,3% e ora è al 5,4%. Al 2,6% appaiate Italia Viva e Sinistra Italiana.