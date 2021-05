Sostenibilità, parte la “New Energy Challenge” per startup e scaleup con soluzioni innovative

Prende il via la New Energy Challenge per startup e scaleup con soluzioni tecnologiche innovative per ridurre le emissioni e accelerare la transizione energetica sostenibile.

La New Energy Challenge è organizzata da Shell, Get in the Ring, Rockstart e YES!Delft e si rivolge a imprenditori europei o israeliani con tecnologie energetiche innovative e soluzioni digitali rilevanti per l’immagazzinamento, la consegna e l’uso/gestione dell’energia.

New Energy Challenge ha due percorsi distinti: uno per le startup in fase di finanziamento pre-seed o seed per testare la fattibilità tecnica e commerciale della loro soluzione che ha un Technology Readiness Level (TRL) di 2-5. Il finalista vincitore riceverà 100.000 euro. Il secondo per le scaleup nella fase TRL 6-9 che hanno già entrate, convalida di mercato tramite pilota e finanziamenti di Serie A o superiore. Il vincitore svilupperà ulteriormente e potenzialmente eseguirà il pilota. La scadenza per partecipare è il 1° giugno 2021.