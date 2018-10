Sudan, rapporti con l’Italia: online il manuale di comunicazione interculturale

E’ online, in versione open access, sul sito delle Edizioni Ca’ Foscari di Venezia “Tra lingue e culture: la comunicazione interculturale tra italiani e sudanesi”, un manuale pratico – scritto da Igiea Lanza di Scalea, Fabio Caon, Valeria Tonioli e Fabrizio Lobasso – ad uso di funzionari, imprenditori, studenti, accademici, ricercatori, turisti dei due paesi, per facilitare il dialogo tra culture, talvolta complesso in presenza di diversità in tema di valori, di linguaggio, di comunicazione non verbale e di contesti comunicativi. Prende corpo così un’altra importante sinergia pubblico/privata italiana, attraverso la collaborazione tra il ministero degli Esteri – Direzione Generale per gli Italiani all’Estero, sponsor dell’iniziativa, l’ateneo veneto, alcune università sudanesi, imprenditori dei due paesi e gran parte della comunità italiana in Sudan.