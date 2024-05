Terzo settore, “A scuola per il futuro”: da Fondazione Cdp contributi fino a 400mila euro

Fondazione Cdp annuncia l’apertura della seconda edizione del bando ‘A scuola per il futuro’ con risorse per 1,5 milioni di euro a favore di progetti concepiti per arginare il fenomeno dell’abbandono scolastico. Dopo il successo della prima edizione, che ha permesso di selezionare quattro importanti progetti di cui due nel Mezzogiorno anche grazie a un aumento di oltre 150mila euro del budget inizialmente a disposizione, Fondazione Cdp, ente no-profit del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che vede Giovanni Gorno Tempini alla presidenza e Francesca Sofia come direttore generale, rinnova il proprio impegno sul tema dell’inclusione sociale giovanile, con l’obiettivo di garantire un’efficacia e un impatto maggiore al proprio operato in questo ambito. Tra le principali novita’ introdotte, la richiesta di progetti piu’ focalizzati sul tema dell’abbandono scolastico, fenomeno che riguarda i giovani che lasciano gli studi dopo aver conseguito al massimo la licenza media e senza aver conseguito altri titoli di studio o qualifiche professionali, oltre all’obbligatorieta’ di coinvolgere almeno un istituto scolastico tra i partner di progetto. Infine, e’ stata abbassata l’eta’ delle ragazze e ragazzi da coinvolgere nelle iniziative proposte, aprendo a progettualita’ che coinvolgano anche le scuole primarie del III, IV e V anno. I progetti, da svolgersi in Italia, potranno ricevere un contributo non inferiore a 250mila euro e non superiore a 400mila euro, dovranno essere presentati entro il 4 luglio ed essere capaci di realizzare attivita’ formative da integrare nel curriculum scolastico, che motivino e coinvolgano gli studenti, in particolare coloro che appaiono a piu’ alto rischio di abbandono scolastico; allo stesso tempo, dovranno consentire di organizzare presidi extra-scolastici (come ad esempio summer camp) ma anche stimolare le comunita’ di riferimento e formare il personale docente e non-docente sul fenomeno della dispersione scolastica. Il bando e’ aperto a enti del terzo settore, organizzazioni non governative nazionali e internazionali, organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (onlus), organizzazioni di volontariato, cooperative Sociali e associazioni di promozione sociale.