“Una storia sbagliata”, Paolo Trapani intervista Pierangelo Maurizio. A seguire il dibattito con Maresca e Nonno

Il giornalista Paolo Trapani intervista l’autore dell’opera e con Pierangelo Maurizio discuteranno del suo libro Catello Maresca, consigliere comunale di Napoli, e Marco Nonno, già Consigliere regionale della Campania.

Per due volte la morte di David Rossi, responsabile dell’area comunicazione del Monte Paschi di Siena, è stata archiviata in sede giudiziaria come suicidio.

La famiglia non si è mai arresa e chiede dal 2013 verità e giustizia. A quasi 10 anni dalla morte del manager senese troppe sono le domande rimaste senza risposta. E tanti i punti da chiarire.

Di questo ed altro si parla nel libro di Pierangelo Maurizio, inviato di Quarto Grado (programma tv di Rete 4), che si è occupato del caso per molti anni.

Mercoledì 18 maggio alle ore 17,30 nella sala consiliare del Comune di Napoli in via Verdi 35 si parlerà di chi era David Rossi, delle troppe cose che non tornano sulla sua morte, delle polemiche scatenate dalle inchieste giudiziarie aperte e poi archiviate, degli sviluppi della Commissione parlamentare di inchiesta che sta attualmente indagando sul caso Mps e sulla morte di uno dei suoi manager più importanti.