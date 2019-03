Universiadi, bando del Comune Caserta per gli eventi collaterali

Un avviso pubblico per raccogliere le proposte di iniziative sportive, artistiche e culturali da organizzare nell’ambito della Summer Universiade, evento che si terrà in Campania dal 3 al 14 luglio prossimi, è stato pubblicato dal Comune di Caserta, che già da un mese ha invitato enti e associazioni a farsi avanti con proposte concrete. Il sindaco di Caserta Carlo Marino si è fatto promotore di un comitato di sostegno – la cui prima riunione si è tenuta il 21 febbraio scorso – il cui obiettivo è organizzare un cartellone di eventi in vista delle Universiadi che, solo nel capoluogo della Reggia porteranno oltre 2.000 persone, tra atleti provenienti da tutto il Mondo e che soggiorneranno nei tre alberghi più grandi della città (già sold out), familiari, giornalisti, appassionati. Eventi di contorno che serviranno anche ad aumentare l’attenzione attorno alle Universiadi, coinvolgendo ragazzi e adulti, e a dare di Caserta un’immagine positiva, di città viva. Con i suoi impianti – lo Stadio Pinto, il Palavignola e lo Stadio del Nuoto – Caserta ospiterà le gare del torneo di calcio, pallanuoto, gli allenamenti dei team di basket, e sarà la sede della finale del tiro con l’arco, che si terrà nella splendida cornice dei giardini di piazza Carlo III, proprio davanti alla Reggia patrimonio dell’Unesco. L’avviso pubblicato dal Comune ha lo scopo di “procedere ad uno scouting per la selezione di iniziative che siano coerenti con gli obiettivi dell’Amministrazione e che, per qualita’ e contenuti, possano garantire positive ricadute in termini di promozione del territorio e delle sue eccellenze e di incentivo all’aumento dei flussi turistici”. “Gli eventi selezionati, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione – e’ spiegato nell’avviso – non saranno destinatari di alcun impegno finanziario diretto dell’Ente, che potra’ solo impegnarsi in iniziative finalizzate alla promozione ed alla comunicazione degli eventi proposti ed inseriti nel Cartellone Unico, rivolto ad informare gli utenti”. Le proposte dovranno arrivare entro il 31 marzo.