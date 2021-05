Vaccini, De Luca annuncia: “Capri è Covid Free”. E lancia l’allarme sulle dosi alla Mostra d’Oltremare

Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, a Capri (Napoli), ha annunciato il completamento della vaccinazione dei residenti dell’isola. “Capri è immunizzata – ha detto De Luca ai giornalisti, prima di un incontro pubblico in ‘piazzetta’ con j sindaci dell’isola – è essenziale per la stagione turistica, perché gli operatori selettore debbono programmare la stagione entro maggio. Ora toccherà a Ischia, a Sorrento, e arriveremo fino al Cilento”.

Detto questo, il governatore ha lanciato l’allarme sugli invii di dosi da Roma: “Se non arriveranno i vaccini lunedì saremo costretti a chiudere il centro vaccinale della Asl Na 1 alla Mostra d’Oltremare”.

De Luca ha inserito anche un passaggio in inglese nel suo intervento, rivolgendosi ai turisti in occasione dell’annuncio dell’isola covid free. “Siamo orgogliosi di avervi qui. Vi aspettiamo in Campania come turisti e come amici ” ha detto. Poi, a discorso finito, ha accennato con lo chansonnier Guido Lembo una strofa di “Malafemmina”. De Luca ha poi proseguito la visita sull’isola recandosi ad Anacapri.