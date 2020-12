Vita Reale, al via la campagna “Salviamo il Natale”

Giovedì scorso presso la sede di Real Inside Magazine (via Santa Brigida, 51) si è tenuta, nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19, una conferenza stampa di presentazione del progetto”Salviamo il Natale” promosso da “Vita Reale”, associazione filantropica che si occupa di diffondere buone notizie.

Parte dunque una massiccia campagna di comunicazione per diffondere questo messaggio di speranza. Marco Palma e Stefan Peterhans, del team di Vita Reale, hanno dichiarato: “In questo 2020 siamo stati bombardati da cattive notizie, e molte persone vivono nella preoccupazione. Commercianti, imprenditori, lavoratori e politici si stanno chiedendo: possiamo salvare il Natale ?

Noi pensiamo che si possa dare un senso più profondo a questa festa, se ci concentriamo sulla persona di Gesù, che può salvarci dalle nostre paure. Salveremo questo Natale se lasceremo che Gesù nasca prima di tutto nei nostri cuori”.

Oltre che una campagna social e di comunicazione, questa associazione sarà presente in molte parti d’Italia per la diffusione di letteratura Cristiana ma anche iniziative per la distribuzione di beni di prima necessità alle famiglie bisognose.

Alessandro Iovino, direttore di Real Inside Magazine, che ha moderato l’evento per la presentazione di questo progetto ha aggiunto: “Mi auguro che questo messaggio si diffondi il più possibile. E’ vero: quest’anno il virus ci ha tolto il calore degli abbracci, la gioia di stare in famiglia. Ma lasciamo che sia Gesù ad abbracciare tutti noi, con la Sua presenza, la sua pace. Allora non solo avremo salvato il Natale, ma ne avremo scoperto anche il vero significato”.