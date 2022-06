Addio a Gioacchino Perrotta, decano degli esercenti vomeresi. Fondò il Centro Commerciale Vomero

E’ scomparso, 87 anni, Gioacchino Perrotta, il decano dei commercianti vomeresi. Attivo nel commercio fin dagli anni ’60, con i suoi negozi è stato per oltre mezzo secolo il punto di riferimento di cittadini, commercianti e istituzioni del Vomero e di Napoli. Promotore, nel 1976, insieme alla moglie Linda, del Centro Commerciale Vomero, è stato un antesignano, con le sue iniziative, dell’aggregazione commerciale e della alla camorra sul territorio.

Lascia in figlio Enzo, che ha seguito la sua traccia nell’impegno associativo, la nuora Paola ed i nipoti Giovanni, Gioacchino e Linda.

Le esequie si svolgeranno venerdì 17 giugno, alle ore 10,30, nella chiesa di San Gennaro al Vomero in vi Bernini.