Alta moda in seta di San Leucio, in passerella gli abiti della stilista Eva Scala

Sabato 5 ottobre alle 19.00 l’alta moda in seta di San Leucio di Eva Scala è a Napoli al palazzo Albertini dei principi di Cimitile. Eva Scala presenta una collezione di abiti realizzati con stoffe Alois Showroom di Tradizione Serica Alois srl. L’evento, che rappresenta un ponte tra la tradizione tessile campana antica e moderna, è avvalorato dalla presenza di S.A.R. la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie. La giovane stilista Eva Scala – esperta nel design di moda, formatasi al London College of Fashion ed alla Camera Europea dell’Alta Sartoria di Roma e che vanta una collaborazione con la prestigiosa casa di moda Alexander McQueen – propone il fascino di abiti femminili creati con tessuti prestigiosi e pregiati che hanno vestito le maggiori corti d’Europa. La collezione, completa di accessori originali, arriva in passerella dopo anni di lavoro, studi e ricerche in archivi e biblioteche per recuperare i disegni storici della tradizione della Real Fabbrica di San Leucio fondata da Ferdinando IV e riconosciuta patrimonio dell’UNESCO. A partire dalla produzione avanguardista di trame tessili come lo spigato ed il jacquard, tipici della tradizione serica leuciana, Eva Scala ripropone con la sua creatività i tessuti in chiave contemporanea in una nuova collezione Made in Italy prodotta in Campania. I capi interamente realizzati a mano ma allo stesso tempo versatili – giacche o “tailleur pantalon” che esaltano il fascino femminile, come ben illustra il sito www.evascala.com – sposano il desiderio di una donna moderna che vuole ritornare a sedurre con classe e stile, vestendo con versatilità capi esclusivi. Nella cornice del settecentesco palazzo borbonico, la sfilata di Eva Scala è pronta a lanciare nel panorama internazionale dell’alta moda l’antica tradizione delle sete di San Leucio, una produzione che dura da più di duecento anni.