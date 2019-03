Bici elettriche, primo store di Bad Bike a Napoli: giovedì 21 l’inaugurazione  

Bad Bike apre il primo store nel cuore di Napoli, in via Arcoleo 36, a pochi passi dal lungomare pedonale. Inaugurazione Giovedì 21 marzo 2019, alle ore 19.00. Nello store di via Arcoleo, che vuole diventare un riferimento per tutti gli amanti di Bad Bike, si potrà fare riferimento per la vendita, ma anche per l’assistenza delle e-bike, garantite 7 anni.

All’interno del punto vendita sarà possibile trovare tutte le novità del momento firmate Bad Bike, l’industria italiana presente dal 2010 nel mercato delle biciclette elettriche. Riflettori accesi sulla Evo Fat Polini, che monta nel tubo centrale il motore Polini E-P3, completamente Made in Italy con caratteristiche di grande qualità. E ancora sulla Beach Vintage, prima side e-bike al mondo, un modello innovativo e unico nel suo genere grazie allo stile inconfondibile che richiama i sidecar degli anni Quaranta. Non mancheranno la Bad, prima, rivoluzionaria Fat pieghevole con ruote da 20”, e la Bad Magnesium Limited Edition, e-bike esclusiva di cui sono disponibili in tutto il mondo soltanto 50 esemplari numerati.