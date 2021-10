Calcio: Inzaghi, ‘società ha messo il club in sicurezza, prossimo bilancio sarà migliore’

Milano, 1 ott. – (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo era quello di mettere in salvo il club e ci siamo riusciti. Prossimo anno andrà tutto molto meglio. La società comunque è stata molto brava perché ha trasmesso serenità, pagando gli stipendi con regolarità e perciò c’è fiducia per il futuro”. Lo dice l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo in merito ai 245 milioni di rosso del bilancio nerazzurro 2020/2021.