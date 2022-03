La Cina ha incluso in via provvisoria i test antigenici rapidi per la diagnosi della Covid-19 nel catalogo dei dispositivi coperti dall’assicurazione sanitaria. E’ quanto si legge in una circolare diramata ieri dall’Amministrazione nazionale per la sicurezza sanitaria. La Cina ha finora approvato cinque kit di test rapidi per l’autodiagnosi del virus, come parte degli sforzi necessari a rafforzare l’opera di prevenzione e controllo dei nuovi focolai epidemici.