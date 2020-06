Di Maio “Bene dialogo sull’economia, non è tempo di polemiche”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un bene che il tema economico sia entrato per tutti nel dibattito politico. Chiedo solo una cosa: sì al dialogo, no alle polemiche. Non è questo il momento. Lavoriamo e rimaniamo concentrati, diamo soluzioni e risposte concrete agli italiani”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, da poco atterrato a Lubiana, in Slovenia, per incontrare l’omologo Anze Logar. “Durante questa emergenza con la Slovenia abbiamo mantenuto stretti contatti e portato avanti una leale collaborazione. Oggi parleremo di flussi turistici, così come accaduto ieri in Germania – sottolinea Di Maio -. Stiamo entrando nel pieno della stagione estiva e per dare lavoro e ossigeno ai nostri imprenditori, artigiani, albergatori, ristoratori, negozianti dobbiamo permettere ai turisti stranieri di arrivare in Italia. Quindi evitare blocchi e discriminazioni”.

(ITALPRESS).