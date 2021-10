E-commerce, Efarma entra in Atida. Napoli diventa hub italiano del gruppo europeo

Efarma.com, uno dei principali e-commerce farmaceutici in Italia, entra a far parte del gruppo Atida, piattaforma europea per la salute e benessere, per rafforzare il suo posizionamento in Italia ed espandere i propri servizi in Europa.

Fondata nel 2011 a Napoli da un giovane farmacista Francesco Zaccariello, eFarma.com è la prima piattaforma autorizzata dal Ministero della Salute italiano alla vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione. Nel 2020 l’azienda ha superato i 20 milioni di euro in volumi di vendite – in crescita del 125% rispetto all’anno precedente.

Alla guida di eFarma.com Francesco Zaccariello, giovane imprenditore partenopeo tra i 100 Top Manager italiani nella classifica dedicata di Forbes.

Francesco Zaccariello, in qualità di Amministratore delegato, continuerà a gestire l’attività da Napoli insieme al suo team di oltre 70 dipendenti. Napoli diventerà così l’hub italiano di Atida con l’obiettivo di supportare gli ambiziosi obiettivi di crescita del gruppo europeo.

Efarma e Atida hanno una missione comune: offrire una risposta globale e professionale alle esigenze di salute e benessere della società moderna. Le due realtà condividono infatti l’obiettivo di costruire una piattaforma di salute olistica che offra quindi risposte sempre migliori e mirate alle richieste di salute e benessere a 360 gradi dei loro clienti.

Una grande innovazione che nasce da un giovane e da una famiglia profondamente legati al proprio territorio e che vogliono essere esempio imprenditoriale sano in una Regione del sud d’Italia.

Tutto questo, oltre a garantire posti di lavoro altamente specializzati e opportunità di impiego sicuro sul territorio campano, porta gli uffici napoletani a diventare l’hub italiano di una grossa realtà internazionale come Atida e a fare di Napoli un esempio di innovazione ed efficienza nel settore dell’e-commerce.

“Giorno dopo giorno continueremo a consolidare la nostra realtà, che manterrà intatte dna e personalità tutte italiane – afferma Francesco Zaccariello, Amministratore Delegato di eFarma.com – Stesso team, stessi prodotti e servizi di eccellenza garantiranno continuità, ma con una sempre maggiore spinta verso l’innovazione”.

L’Azienda, partita come piccolo e-commerce locale, nell’arco di pochi anni è divenuta una delle piattaforme più avanzate e riconosciute in Italia.

“Adesso siamo pronti per aprirci al mercato europeo”, continua Zaccariello, “siamo orgogliosi di entrare a far parte di uno dei gruppi più interessanti nel panorama europeo. Con Atida condividiamo l’ambizione di crescita e il costante impegno verso l’innovazione”.

Tra i piani importanti per il futuro di eFarma.com c’è in primis un ampliamento dell’offerta degli attuali 65.000 prodotti già a listino.

“Ampliando notevolmente l’offerta dei nostri prodotti, ci auguriamo che anche i nostri clienti aumentino – aggiunge Francesco Zaccariello – questo ci consentirà di rendere il nostro servizio sempre più innovativo ed efficace. Il primo passo sarà l’arrivo nei prossimi mesi di nuove linee di prodotto che andranno ad ampliare la nostra offerta attuale a catalogo”

Nel 2020 c’è stato anche un incremento di dipendenti, professionisti che continueranno a supportare con preparazione e competenza i clienti durante tutto il processo di acquisto, in modo che sia semplice, agile ed efficiente.