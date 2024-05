Emergenza 118 e anzianità di servizio, lettera del Saues al ministro Schillaci

Una lettera al ministro della Salute, Orazio Schillaci perché il Governo riconosca l’anzianità di servizio maturata in regime di convenzione ai medici di Emergenza Territoriale neoassunti alla dipendenza ai sensi del recente decreto legge 34 del 27 marzo 2023 proponendo un opportuno provvedimento legislativo.

A siglarla l’ assemblea nazionale dei medici convenzionati di emergenza territoriale SAUES che rinviano alla soluzione già adottata nel 2001 con il Dpcm 103 proposto dall’allora ministro della Salute per l’identica categoria di medici.

La richiesta – si spiega nella lettera – è avanzata dal sindacato anche al fine di rendere accettabile tale servizio ed evitare che preziosi professionisti migrino in altri servizi sanitari aggravando ulteriormente le ben note criticità.