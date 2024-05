Transizione energetica, per la call GET24 oltre 500 progetti da 50 Paesi

Si conclude con un grande successo “Call for Projects and Papers”, iniziativa di GET24 “Global Energy Transition Congress and Exihibition”: un bando internazionale per nuovi progetti, soluzioni tecnologiche, visioni, proposte e idee per accelerare la transizione energetica. Sono stati presentati più di 500 progetti e paper provenienti da oltre 50 paesi in 4 continenti. Una partecipazione che ha portato alla creazione di due programmi distinti: “Roadmaps to Net Zero”, derivato dalla “Call for Papers”, che include 56 presentazioni distribuite in 16 sessioni; e “Project X-Change”, originato dalla “Call for Projects”, che vede la partecipazione di oltre 40 progetti volti alla decarbonizzazione. In programma all’Allianz MiCo Milano Convention Centre dal 1° al 3 luglio 2024, GET24 “Global Energy Transition Congress and Exhibition” è l’unico Forum globale che mira a unire il settore energetico e gli ecosistemi industriali ad alta emissione di carbonio per accelerare la transizione energetica attraverso tecnologie di decarbonizzazione atte a contribuire al raggiungimento delle ambizioni “net zero”. In questo ambito si inseriscono i progetti selezionati da “Call For Projects And Papers”, il bando internazionale appena concluso, iniziative che rappresentano il focus e uno degli aspetti più distintivi del Forum. Tutte le iniziative sono state revisionate da un Comitato di selezione indipendente composto da dirigenti ed esperti della transizione energetica, provenienti da settori critici per il clima, che ha valutato progetti e paper per garantirne la qualità e la rilevanza. In particolare, sono stati valutati secondo le linee guida RIO che ha preso in considerazione la loro rilevanza, interesse e originalità. I progetti selezionati riguardano la transizione energetica in settori cruciali come politiche industriali, energia, finanza e industrie difficili da decarbonizzare (Hard-to-Abate). Si prevede quindi che migliorino la comprensione di questioni complesse e favoriscano il consenso su temi sfidanti, introducendo concetti innovativi e capaci di influenzare il pensiero e le pratiche professionali.