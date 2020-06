Fase 3, De Luca: Abbattere le tasse per chi investe al Sud

“Dobbiamo creare convenienze per chi deve investire. Immagineremo nelle prossime settimane una proposta radicale di abbattimento fiscale per chi viene a investire nei nostri territori”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca a margine dell’inaugurazione dei lavori infrastrutturali di Citta’ della Medicina a Baronissi (Salerno). “C’e’ stata una proposta di legge fatta qualche giorno fa, a me pare che sia la cosa piu’ seria e importante per il Mezzogiorno. A volte polemizziamo con gli olandesi perche’ riservano alle imprese un trattamento fiscale privilegiato. Ma perche’ non lo riserviamo anche al Mezzogiorno il trattamento fiscale privilegiato? Detassiamo gli utili di impresa per le imprese che si insediano oggi in questi territori, eliminiamo Irap, eliminiamo tasse che pesano in maniera insostenibile sulle imprese. Questo – ha concluso De Luca – puo’ accompagnare sicuramente un processo di investimenti nuovi in questi territori. Per il resto, dobbiamo lavorare ad una sburocratizzazione radicale, senza la quale credo che continueremo a parlare senza realizzare niente in Italia”.