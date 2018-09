Flixbus, in aumento i passeggeri che viaggiano verso Napoli

In testa alla classifica dei collegamenti più richiesti questa estate, tra quelli offerti da FlixBus in Italia, si incontrano prevalentemente relazioni a medio raggio tra alcune delle principali città italiane: le rotte che hanno riscosso maggior successo, in particolare, sono quelle tra Firenze e Roma, tra Napoli e Roma e tra Milano e Venezia. Anche la top 10 delle destinazioni più gettonate è occupata prevalentemente dai maggiori centri del Paese, tra cui Roma e Milano, che figurano anche tra le destinazioni più cercate a livello globale. All’interno della classifica delle relazioni più richieste, sono scese, durante l’estate 2018, le connessioni internazionali (sebbene il numero dei passeggeri sia naturalmente cresciuto rispetto al 2017), a vantaggio dei collegamenti nazionali, tra cui soprattutto quelli per il Mezzogiorno: in particolare, è cresciuto rispetto all’estate 2017 il numero di passeggeri che hanno viaggiato verso Napoli, Bari, Lecce, Taranto e Salerno.