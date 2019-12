Fondi europei per la rete fognaria, indagato il sindaco di Lusciano

Coinvolge anche il sindaco di Lusciano (Caserta), Nicola Esposito, il filone di indagine della Procura della Repubblica di Napoli Nord (Caserta) sul sindaco del vicino Comune di Villa Literno, ma per una diversa vicenda. In particolare, le due vicende si intrecciano nella parte in cui il primo cittadino di Lusciano, indagato insieme a un suo ex assessore e da altri dipendenti comunali, avrebbe ottenuto dalla Regione Campania l’erogazione dei fondi europei per la realizzazione della rete fognaria attraverso attività ritenute illecite dagli inquirenti. I reati ipotizzati vanno dalla turbativa, al falso e alla frode in fase esecutiva dei lavori. L’inchiesta è stata supportata dalla collaborazione dell’Anac.