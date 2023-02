Fs Italiane, integrazione aereo-treno: siglate le intese con Ita e Lufthansa

Il Gruppo FS Italiane, guidato dall’amministratore delegato Luigi Ferraris, ha sottoscritto ieri un Memorandum of Understanding con Ita, la compagnia di bandiera italiana, e uno con il Gruppo Lufthansa. Quest’ultimo Memorandum, oltre alla compagnia di bandiera tedesca, coinvolge anche le controllate Swiss, Austrian Airlines e Brussel Airlines, e le compagnie locali Lufthansa CityLine, Air Dolomiti e Eurowings Discover.

I principali obiettivi dei due Memorandum of Understanding sono: realizzare efficaci servizi multimodali fra aereo e treno, connettendo modalità di trasporto diverse; sviluppare un’offerta congiunta fino a consentire l’acquisto in un’unica soluzione di biglietti aerei e ferroviari; definire programmi di loyalty combinati.

I due MoU costituiscono il presupposto per realizzare partnership commerciali e operative destinate a sviluppare un’offerta di mobilità multimodale che sappia rispondere in maniera efficace alle esigenze della domanda turistica e business e realizzare un’esperienza di viaggio “end-to-end” agile e comoda, giovandosi eventualmente anche di piattaforme digitali comuni. Per il Gruppo FS i due accordi s’inquadrano in una più ampia strategia di collaborazioni e partnership, con gli altri operatori di mobilità collettiva e condivisa, coerente con gli obiettivi del proprio Piano Industriale 2022-2031.