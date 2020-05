Giuseppe Forlani nuovo prefetto di Palermo

Il nuovo prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, nominato ieri dal Cdm e’ attuale prefetto di Parma. Prende il posto di Antonella De Miro andata in pensione. Forlani, 63 anni, originario di Caserta, sposato e padre di due figlie, aveva ricoperto l’incarico di rappresentante del governo a La Spezia. Nel suo curriculum spicca la preparazione in materia di protezione civile e gestione dei disastri e delle emergenze idrogeologiche sul territorio, ma anche in tema di immigrazione e asilo politico. Laureato in giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, dopo aver superato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione il corso-concorso di reclutamento per funzionari della pubblica amministrazione, ha assunto servizio, con la qualifica di vice consigliere, il 2 gennaio 1983, alla prefettura di Torino. E’ stato nominato prefetto il 21 luglio 2007 con l’incarico di direttore centrale dei servizi civili per l’Immigrazione e l’asilo nell’ambito del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno.