Hosmart AI, startup tecnologiche e Pmi: 145mila euro per progetti pilota

Sono aperte le candidature per partecipare al bando indetto da HosmartAI, il progetto che punta a diffondere l’utilizzo della piattaforma omonima per migliorare l’efficienza di strutture sanitarie sviluppando nuove tecnologie che coinvolgano l’IA.

Verranno selezionati 4 progetti pilota innovativi che dimostreranno i vantaggi delle tecnologie HosmartAI in diversi ambienti sanitari in tutta Europa e che tratteranno l’ambito dell’intelligenza artificiale (IA sfruttabile; apprendimento approfondito; insegnamento rafforzativo; reti neurali convoluzionali; raggruppamento; elaborazione del linguaggio naturale) e il campo della robotica (robot conversazionali; dispositivi robotici e basati su sensori; sistemi di navigazione chirurgica a distanza).

I progetti entreranno nel programma EXPERIMENT, che durerà 12 mesi.

Sono ammessi al bando PMI e start-up, strutture sanitarie, istituti di istruzione secondaria e superiore, istituti di ricerca ed enti di ricerca senza scopo di lucro.

Per partecipare è necessario creare un consorzio di 2 o 3 partner che appartengano alle seguenti categorie: almeno una start-up o una PMI che si occupi di IA e robotica e sia fornitrice di tecnologia o technology integrator; strutture sanitarie che mettano a disposizione la tecnologia agli utenti finali; centri di ricerca, università, PMI o start-up che ricoprano il ruolo di “Centro di competenza” (competence centre) per collaborare nelle aree di innovazione e industria sanitaria.

La scadenza del bando è prevista il 15 novembre 2022 e la dotazione finanziaria è di 145.000 euro.