Il console della Bulgaria a Napoli ospita il Premio “Testimone della Pace”

Il Presidente Istituto di Cultura Meridionale, avvocato Gennaro Famiglietti, Console Onorario della Repubblica di Bulgaria e Coordinatore Nazionale della Federazione dei Consoli (Fenco) ha organizzato un evento per il giorno 9 Dicembre 2019, in occasione della consegna del primo Premio Ucid “ Testimone della pace ” pima edizione, assegnato a PadreEnzo Fortunato – Portavoce del Sacro Convento di Assisi Ucid Campania – Ucid Napoli – MCL – VolaNapoli al Economy of Francesco Forum – Napoli chiama Assisi sulla strada dell’economia sostenibile. Dopo i saluti di Gennaro Famiglietti, Presidente Istituto di Cultura Meridionale e Coordinatore Nazionale Fe.N.Co, sono seguiti quelli di Diego Guida Presidente Ucid Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti Sezione di Napoli; Michele Cutolo Vice Presidente Nazionale MCL – Movimento Cattolico Lavoratori Sezione di Napoli; Giuseppe CorriglianoScrittore e fondatore dell’Associazione VolaNapoli. Padre Enzo Fortunato lavora da anni per costruire un dialogo di pace tra tutte le religioni, ed è significativo che la sua premiazione sia anche occasione per discutere dell’evento internazionale in programma a marzo 2020 ad Assisi “The economy of Francesco”, che ha l’obiettivo di formare i giovani studiosi a praticare un’economia etica, “quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda” per usare le parole di Papa Francesco” dice Diego Guida, di recente confermato per il secondo mandato presidente dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti (Ucid), sezione di Napoli, per il triennio 2019/2021. Sono intervenuti Stefania Brancaccio, Presidente Ucid Gruppo Regione Campania; Vito Grassi, Presidente Unione Industriali di Napoli; Gaetano Manfredi, Presidente CruiConferenza Rettori Università Italiane , Rettore Università Federico II; Cristian Mendoza Ovando, Ordinario di Teologia Morale Sociale alla Pontificia Università della Santa Croce, Roma; Enrico Cardillo, Direttore Generale Stoà – Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa . Ha coordinato l’incontro il Responsabile Rai Vaticano, Massimo Milone. L’evento ha goduto del patrocinio morale del Comune di Matera e Plovdiv Capitali Europee della Cultura .